WhatsApp'tan sesli mesajlar için yeni özellik! İşte detaylar

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WhatsApp, tıpkı görüntülü mesajlarda olduğu gibi sesli mesajların da tek seferlik dinlenebilecek şekilde gönderilmesi üzerinde çalışıyor.

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BİR KEZ GÖRÜNTÜLE MODU Kilitli şekilde sesli not kaydederken sohbet çubuğunda yeni bir bir kez görüntüle simgesi mevcut olacak.

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Bu simgeye dokunduğunuzda, sesli not bir kez görüntüle modunda gönderilir, böylece alıcı bunu dışa aktaramaz, iletemez, kaydedemez veya raporlayamaz.

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Sesli notu bir kez görüntüle modu etkinken gönderdikten sonra dinleyemezsiniz ve alıcı da sesli notu kapattıktan sonra artık dinleyemez.

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Bu mod, yetkisiz erişim veya daha sonra dinleme olasılığını etkili bir şekilde en aza indirerek hassas ve gizli bilgiler için yeni bir gizlilik katmanı sağlar.

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KADEMELİ OLARAK KULLANIMA SUNULACAK Bir kez görüntüle modunu sesli notlara ayarlama özelliği, Google Play Store'dan Android için WhatsApp beta ve TestFlight uygulamasından iOS için WhatsApp beta'nın en son sürümlerini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulacak.

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SOHBETLERDE TARİH BAZLI ARAMA Bir başka test edilen özellikle birlikte kullanıcılar artık sohbetlerinde tarih bazlı arama yapabilecek.