  • $28,014
  • 29,5966
  • 1755.23
  • 7922.56

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 15:50

WhatsApp'tan sesli mesajlar için yeni özellik! İşte detaylar

WhatsApp, tek seferlik görüntülenebilen fotoğraflar gibi sadece bir kez dinlenebilecek sesli mesaj özelliği üzerinde çalışıyor. Böylelikle gönderilen sesli mesajlar alıcılar tarafından tek sefer dinlenebilecek.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.