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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 10:09

WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik! İşte detaylar

Meta'nın çatısı altında bulunan WhatsApp, grup sohbetleri için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

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