WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik! İşte detaylar

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ETKİNLİK OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ

Uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için sohbet paylaşımı menüsünde etkinlik kısayolu içeren yeni bir eylem olacak.

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Özellik sayesinde kullanıcılar belirli bir isimle etkinlikler oluşturabilecek ve görüşmede ne zaman bilgilendirilmek istediklerini seçebilecek.

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Bu işlevin grup sohbetleri içindeki çeşitli etkinlikleri planlamak ve koordine etmek veya kişisel hatırlatıcılarla düzeni korumak için özellikle yararlı olabilir.

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Ayrıca bu özellik şu anda topluluk grup sohbetleriyle sınırlı görünüyor.

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Bir etkinlik oluşturulduktan sonra otomatik olarak sohbete eklenecek ve yeni grup daveti etkinliğini görmek ve kabul etmek için herkesin WhatsApp'ı en son sürüme güncellemesi gerekecek.

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Etkinlik Oluşturma özelliği, kullanıcıların doğrudan konuşmaları içerisinde etkinlikleri kolayca planlayıp koordine etmelerine olanak tanıyacak.

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Bu, bir grup sohbeti içinde etkinlik adı, tarih, saat ve konum gibi ilgili tüm ayrıntıları içeren bir etkinlik oluşturmanın mümkün olacağı anlamına geliyor.

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Ayrıca bu özellik bir hatırlatma sistemi olarak da betimlenebilir.

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Kullanıcılar etkinlik hatırlatıcıları ayarlayarak, önemli etkinliklerin veya randevuların kaçırılmasının önüne geçerek tüm grup katılımcılarının belirtilen saatte bildirim almasını sağlayabilecek.

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GİZLİ KOD ÖZELLİĞİ DUYURULMUŞTU

WhatsApp son olarak "Gizli Kod" özelliği üzerinde çalışıyordu.

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Şirketin bu özellikel birlikte önemli sohbetlere gizli kod uygulandığında ikincil bir cihazdan örn. WhatsApp Web, tablet vb. erişim sağlanamayacak.

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