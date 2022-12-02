WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor! Eski mesajlar nasıl bulunur?

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Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

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MESAJ BULMAK KOLAYLAŞIYOR

WABetaInfo'da yer alan habere göre, 22.19.0.73 kodlu güncellemeyle yazışmalar arasında eski mesajları bulmak çok daha kolay bir hale gelecek.

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BETA AŞAMASINDA

Henüz Beta aşamasında olan yeni özellikle kullanıcılar artık mesajları ararken tarihe göre filtreleme yaparak sadece istedikleri aralıktaki mesajları görebilecek.

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'TAKVİM' İKONU

Bu özelliğin tüm WhatsApp kullanıcılarına açılmasıyla birlikte; uygulamaya giren kullanıcılar 'arama' kutusuna geldiklerinde açılan ekranda 'takvim' ikonuna tıklayarak gün, ay ve yıl seçimi yapabilecek.

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Bu özellik sayesinde istenilen aralıktaki mesajlar direkt olarak görülebilecek.



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Özellikle çok uzun süredir devam eden yazışmalarda, sık sık kullanılan kelimelerden oluşan mesajların bulunması kolaylaşacak.

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WhatsApp, son olarak grup sohbetleri için anket özelliğini kullanıma sunmuştu.

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