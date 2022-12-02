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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 10:22

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor! Eski mesajlar nasıl bulunur?

Dünyanın en çok kullanlılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliğini tüm kullanıcılarına açmaya hazırlanıyor. Şimdilik Beta versiyonda sunulan özellikle WhatsApp kullanıcıları artık geçmişteki mesajlarını ararken tarihe göre filtreleme yapabilecek.

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