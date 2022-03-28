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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:37

WhatsApp dosya limitini yükseltebilir

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği önizleme özelliği için kolları sıvadı. WhatsApp'ta dil ayarı manuel olarak yapılabilecek. Şirketin ayrıca dosya paylaşımdaki 100 mb'lik limiti de artırabileceği iddia edildi. İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...

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