Üniversite-sanayi işbirliğiyle üretildi! Çipler dünyaya ihraç ediliyor

Üniversite-sanayi işbirliğinin güzel örneklerinden birinin de Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, üniversite bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde (BİTAM) sanayi işbirliğiyle elektronik, optik ve elektro-optik aygıtların kalibrasyon ölçümünde kullanılmak üzere üretilen çiplerin, dünyanın pek çok ülkesine ihraç edildiği kaydedildi.