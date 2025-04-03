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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2025 Perşembe 13:03 |

Üniversite-sanayi işbirliğiyle üretildi! Çipler dünyaya ihraç ediliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Necmettin Erbakan Üniversitesi ve sanayi işbirliğiyle elektronik, optik ve elektro-optik aygıtların kalibrasyon ölçümünde kullanılmak üzere üretilen çiplerin birçok ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

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