Üniversite öğrencileri patentini aldı! Yapay zekalı İHA

Bu döneme kadar dünyada buna benzer uçuş prensibiyle çalışma yapanlar olduğunu aktaran Güzel, "Ancak teknik yetersizlik nedeniyle bir hayal olarak günümüze kadar kalmış. Amerika, İspanya ve Çin'de bu konu üzerinde büyük firmaların çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bizim de bu alanda hiç de geride olmadığımızı söyleyebilirim." dedi.

Geliştirdikleri İHA'nın uçuş testi aşamasında olduğuna değinen Güzel, "Yeni versiyonlarda yapay zeka destekli uçuş kontrol bilgisayarını da geliştirmek istiyoruz. Bu araçlarımızda kendimizin geliştirdiği bir haberleşme, güç dağıtım ve uçuş kontrol sistemi var. Uçuş kontrol sisteminin artık son aşamalarını yapıyoruz. Şu anda aslında biz bu işin test uçuşları kısmındayız." ifadesini kullandı.

Güzel, TEKNOFES'tin kendilerini geliştirmeleri için büyük bir fırsat sunduğunu, çalışmaların burada sergilenmesiyle daha çok değerinin arttığını kaydetti.