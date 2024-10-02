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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Ekim 2024 Çarşamba 12:34

Üniversite öğrencileri patentini aldı! Yapay zekalı İHA

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğunca geliştirilen yapay zeka destekli Göğebakan İHA, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.