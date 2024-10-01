Üniversite öğrencileri geliştirdi! Göz hareketleriyle çalışan tekerlekli sandalye

Hasan Sönmez ise projeyi daha da geliştirmek için araştırmalar yaptıklarını ifade etti.





İnsanlara fayda sağlayacak bir çalışma yaptıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sönmez, "Akıllı gözlük üzerinde çalışmamız var. Yine projeyi geliştirip telefon uygulaması üzerinden kontrol hale getirilebilir şekilde sisteme sunacağız. Tüm vücudu felç olan sadece gözlerini hareket ettiren engelli bireyler var. Bu teknoloji sayesinde biraz daha engelleri aşıp, hayatta diğer insanlar gibi biraz gülümseyebilecekler. Zaten en büyük amacımız da buydu." diye konuştu.