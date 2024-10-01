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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2024 Salı 10:54

Üniversite öğrencileri geliştirdi! Göz hareketleriyle çalışan tekerlekli sandalye

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Tekno-Trakya ekibi, hiçbir temasa ihtiyaç duymadan sadece göz hareketleriyle çalışan tekerli sandalye yaptı.