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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 11:50

Üniversite öğrencileri geliştirdi! Evde üretim imkanı sunacak

Gebze Teknik Üniversitesi AR-GE birimi ve sanayi iş birliği ile üretilen, mini topraksız tarım cihazı ile vatandaşlara yıl boyu mevsimden bağımsız olarak bitkileri kendi evlerinde üretme imkanı sunuluyor.

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