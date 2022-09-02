Üniversite öğrencileri geliştirdi! Evde üretim imkanı sunacak

Aynı zamanda proje danışmanı olan Gebze Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bahar Yıldız Kutman tarafından formüle edilen bitki besini sayesinde bitkilerin ihtiyacı olan esansiyel mineraller sağlanarak, cihaz içinde optimal koşullarda büyütülmesi amaçlanıyor.

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Mini topraksız tarım cihazı sayesinde insanların zahmetsiz şekilde evlerinde canlı bir bahçe oluşturabileceklerini anlatan Tutkun, şunları kaydetti:





"Cihazımız Türkiye'de ilk olarak, topraksız tarımın evlerde yapılmasına imkan sağlayacak şekilde dizayn edildi. Cihazımız led ışıklarla desteklenerek, fotosentezin optimal koşullarda gerçekleşmesini sağlıyor. Cihazla vatandaşlar, arzu ettikleri, tek yıllık veya çok yıllık bitkileri güvenle üretebilirler. Bu bitkilere dere otu, nane, maydanoz, fesleğen ve reyhan gibi örnekleri verebiliriz. Aynı zamanda kekik gibi yetiştirilmesi zor bitkileri de evlerinizde yetiştirebilirsiniz ve çocuklarınıza tarım ilacı değmemiş ürünlerinizi tükettirebilirsiniz."