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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 13:05 |

Üniversite öğrencileri geleceğe hazırlanıyor! Balıkesir Üniversitesinin Simülasyon Merkezi

Balıkesir Üniversitesi ve MRS Havacılık iş birliğiyle kurulan, çeşitli simülatörlere sahip Simülasyon Merkezi, bilgisayar, makine, endüstri ve mekatronik mühendislikleri bölümleri ile sivil havacılık yüksekokulu öğrencilerine eğitim olanağı sunuyor.

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