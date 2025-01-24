Üniversite öğrencileri geleceğe hazırlanıyor! Balıkesir Üniversitesinin Simülasyon Merkezi

"Öğrencilerimiz burada geleceğe hazırlanıyor"





Simülasyon Merkezi'nin öğrencilere büyük katkısının olduğunu vurgulayan Ulutaş, şunları kaydetti:





"Öğrencilerimiz henüz öğrenim görürken merkezimizde onlara Türkiye'de tamamen yerli ve milli teknolojilerin nasıl hayata geçirildiğini gösteriyoruz. Onların da bunu yapabileceklerini hissettiriyoruz. Onlarda bu farkındalığı oluşturuyoruz. Öğrencilerimizi henüz staj aşamasındayken sisteme kabul ediyoruz. Mezuniyetleri sonrasında ise istihdamlarını gerçekleştiriyoruz. Burada çalışan personelimizin yüzde 80'i Balıkesir Üniversitesinin mezunu. Üniversitenin teknolojiye yatırım yapması çok kolay olmuyor. Bu merkez sayesinde öğrencilerimiz Türkiye ve dünyadaki en son teknolojilere doğrudan dokunarak ve bunları geliştirebilecek bir fırsat kazanıyor. Öğrencilerimiz burada gerçek anlamda geleceğe hazırlanıyor ve Türk mühendislerinin nitelikli bir şekilde yetişmesini sağlayacak bir ortamı burada hazır bulunduruyoruz."