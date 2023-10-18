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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:30

Uluslararası araştırma grubu İzmir'de! 'Yeni nesil güneş pilleri' üzerinde çalışıyor

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde bir araya gelen çeşitli ülkelerden genç araştırmacılar, yeni nesil güneş pilleri üretimi için kolları sıvadı.

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