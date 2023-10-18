Uluslararası araştırma grubu İzmir'de! 'Yeni nesil güneş pilleri' üzerinde çalışıyor

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Fosil yakıtların yol açtığı çevre problemleri, temiz enerji kaynağı arayışını artırdı. Bu kaynakların başında gelen güneş enerjisinden elektrik üretimini sağlayan güneş pili sistemleri ise geleceğin önemli enerji üretim sistemleri olarak öngörülüyor.

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Bu kapsamda "güneş hücreleri" olarak da bilinen güneş pilleri alanında çalışmalar yapan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela'nın öncülüğünde ve Türkiye-İtalya ortaklığında proje hazırlandı.

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İtalya'da bu alanda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Alberto Vomiero'nun katkı sunduğu "Elektrokimyasal Yeşil Hidrojen ve Oksijen Eldesi" projesi, TÜBİTAK'ın yanı sıra İtalya Ulusal Araştırma Kurumu tarafından desteklendi.

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Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde yürütülen çalışmalarda, Japonya, İskoçya, Nijerya, Pakistan, Irak'tan araştırmacılar ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri yer alıyor.

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Bilim insanları, İzmir'de yeni teknik ve malzemelerle perovskite güneş pilleri üretmek için çalışmalar yapıyor.

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Perovskite güneş pilleri

Prof. Dr. Şule Erten Ela, AA muhabirine, güneşten elektrik elde etmeye yarayan güneş pillerinin üç kategoriye ayrıldığını söyledi.

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Birinci neslin silisyum, ikinci neslin ise ince film güneş pilleri olduğuna işaret eden Ela, üçüncü yeni nesil güneş pillerinin de boya duyarlı, heteroeklem, plastik, katı hal boya duyarlı, tandem ve perovskite gibi nanoteknolojiye dayalı pillerden oluştuğunu aktardı.

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Yeni nesil güneş pilleri arasında üzerinde en çok çalışılanın yüksek verimlilikleri dolayısıyla perovskite piller olduğunu belirten Ela, kendilerinin de bu projede çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

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Prof. Dr. Ela, söz konusu projeyle perovskite güneş hücrelerini yeni boşluk transfer malzemeleri ve elektron iletim malzemeleri ile geliştirerek hidrojen üretiminde uygulayacaklarını ifade etti.

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Uluslararası bir araştırma grubuna sahip olmanın bilimsel çalışmalarını daha ileri seviyeye taşıdığını vurgulayan Ela, şunları kaydetti:

"Projenin yeşil hidrojen enerjisi bölümünü İtalya tarafı yürütecek. Hidrojen enerjisinde farklı elektrokataliz materyallerini sentezliyorlar. Biz burada tamamen yeni nesil, üçüncü nesil perovskite güneş hücrelerini üretiyoruz. Yeni bir yaklaşımla, yeni malzemelerle bu projeyi önerdiğimiz için TÜBİTAK ve İtalya tarafından da çok beğenildi ve projemiz geçti. Yüksek lisans, doktora öğrencilerimiz var. Doktora sonrası araştırmacılarımız var. Aynı zamanda bize katkısı hem teknoloji transferi anlamında hem de bu teknolojiyi daha ileri götürme anlamında ortak işbirliği önemli. Projemiz bu ay başladı. Hem İtalyanlar buraya geliyor hem de bizim Türk tarafı, İtalya'ya gidip beraber bilgileri transfer ederek bu teknolojiyi daha ileri seviyeye taşıyacağız. Amacımız tek perovskite hücre üzerinden hidrojen üretimini gerçekleştirmek. Bunu tek güneş piliyle sağlamak."

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Yabancı araştırmacılar

Japonya Tokyo Metropolitan Üniversitesinden yüksek lisans öğrencisi Airi Suzuki de projede yeni nesil güneş hücre verimini yeni bir yaklaşımla artıracaklarını dile getirdi.

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İskoçya Glasgow Üniversitesinden araştırma grubuna katılan Dr. Samina Qamar ise yeni öğrendikleri teknikleri daha ileri düzeye taşıyacaklarını aktardı.

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Doktora yapmak üzere Irak'tan gruba katılan Othman Mahmood, Nijerya'dan Hauwa Yahaya Umar ile Pakistan'dan gelen doktora öğrencisi Mahmood Hussain de projenin yeşil hidrojen üretimine destek vereceğine inandıklarının altını çizdi.

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