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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 12:13

Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor

Ukrayna, güvenlik güçlerini korumak için Türkiye'den balistik koruyucu yelek ve plakalar temin ediyor.

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