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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 13:55

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III! Hedefi 12'den vurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III yeni bir başarıya daha imza atarak ilk mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.