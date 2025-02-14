Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey! Jandarmanın havadaki 'gözü' olacak

Gökbey'in jandarmanın ihtiyacı doğrultusunda üretildiğine değinen İnanlı, şunları kaydetti:





"'Bize ihtiyacınız olduğunda gökyüzüne bakmanız yeterli.' Jandarma havacılığının görevi anlayışını anlatan bir sözdür bizim için. Envanterimize dahil olan Gökbey helikopterleri sayesinde yurdun daha fazla noktasında konuşlanarak, görevlerimizi daha hızlı ve etkin yerine getireceğiz. Gökbey helikopteri orta sınıf bir helikopter. Bu sınıfta bir helikopterimiz yok. Bu açığı da kapatmış olacağız."