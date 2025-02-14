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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 11:20 |

Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey! Jandarmanın havadaki 'gözü' olacak

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Genel Maksat Helikopteri Gökbey, en zorlu görevlerde geniş imkan ve kabiliyetleriyle Jandarma Teşkilatının havadaki gözü olacak.

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