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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 17:19

Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi! SAHA EXPO'da tanıtıldı

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını açtı. Sektörün en büyük buluşması olan ve önemli iş birlikleri için etkin bir platform oluşturan SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi.

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