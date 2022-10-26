Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi! SAHA EXPO'da tanıtıldı

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ASELSAN Konya tarafından yerlileştirilen ve farklı platformların ateş gücünü oluşturacak 40 mm hafif otomatik bombaatar, 30 mm hafif elektrik tahrikli otomatik top, 30 mm elektrik tahrikli otomatik top ve 35 mm elektrik tahrikli otomatik top SAHA EXPO'da tanıtıldı.

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ASELSAN Konya tarafından yerlileştirilen ve farklı platformların ateş gücünü oluşturacak 40 mm hafif otomatik bombaatar, 30 mm hafif elektrik tahrikli otomatik top, 30 mm elektrik tahrikli otomatik top ve 35 mm elektrik tahrikli otomatik top SAHA EXPO'da tanıtıldı.

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Gürbağ Savunma Teknolojileri, Hidrojen beslemeli itki sistemine sahip Hydro-GIDS Akıllı Savunma Sistemini, SAHA Expo'da ilk kez sergiledi.

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Gürbağ Savunma Teknolojileri, Hidrojen beslemeli itki sistemine sahip Hydro-GIDS Akıllı Savunma Sistemini, SAHA Expo'da ilk kez sergiledi.

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SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi. Fuarda BAYKAR'ın geliştirdiği "Bayraktar Akıncı TİHA" da sergilendi.

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SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi. Fuarda BAYKAR'ın geliştirdiği "Bayraktar Akıncı"nın güç ünite parçaları da sergilendi.

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SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi. Fuarda ASELSAN'ın geliştirdiği sınır güvenliği sistemleri de sergilendi.

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SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi. Fuarda ASELSAN'ın geliştirdiği, helikopter kokpit ekranları da sergilendi.

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SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi. Fuarda ASELSAN'ın geliştirdiği "ZARGANA" "Denizaltı Torpido Karşı Tedbir Sistemi"de sergilendi.

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SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi. Fuarda ASELSAN'ın geliştirdiği "AVCI" "Kaska Entegre Kumada Birimi"de sergilendi.

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SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi. Fuarda ASELSAN'ın geliştirdiği "UMTAS/OMTAS" "Arayıcı Başlıklar"da sergilendi.

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SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi. Fuarda ASELSAN'ın geliştirdiği "Lazer ve Hassas Güdüm Kitleri" sergilendi.



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SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi. Fuarda ASELSAN'ın geliştirdiği "Lazer ve Hassas Güdüm Kitleri" sergilendi.

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SAHA İstanbul tarafından düzenlenen Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA Expo 2022 ikinci gününde devam ediyor. 28 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek fuarda, yerli tasarımı ve üretimiyle dikkat çeken İnsansız Hava Araçları (İHA) motorları da yer aldı.

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SAHA İstanbul tarafından düzenlenen Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA Expo 2022 ikinci gününde devam ediyor. 28 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek fuarda, yerli tasarımı ve üretimiyle dikkat çeken İnsansız Hava Araçları (İHA) motorları da yer aldı.

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Türkiye'nin savunma, havacılık ve teknoloji şirketlerinden Volt Teknoloji ile dünyanın öne çıkan robot üretim firmalarından Ghost Robotics arasındaki iş birliğinin tanıtımı SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yapıldı.

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Türkiye'nin savunma, havacılık ve teknoloji şirketlerinden Volt Teknoloji ile dünyanın öne çıkan robot üretim firmalarından Ghost Robotics arasındaki iş birliğinin tanıtımı SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yapıldı.

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İşte SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergilenen diğer silahlar

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