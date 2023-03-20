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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 14:53

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı 'Azab' yakın zamanda patlatma testleri yapılacak

Savunma sanayisinde son dönemde en fazla dikkati çeken ürünlerden olan kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) 'Azab' ismiyle Türkiye'den yeni bir çözüm eklendi.

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