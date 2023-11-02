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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 11:00

Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığının simgesi olacak! Haziran 2024'te uzaya gönderilecek

Türkiye'nin Haziran 2024'te uzaya göndermeyi planladığı ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'da 'güneş paneli açma-kapama testleri' başlarken uydunun, stratejik rolüyle ülkenin uzaydaki bağımsızlığının simgesi olması hedefleniyor.

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