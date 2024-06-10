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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 14:58

Türkiye'nin uçan karargâhı! Dünyada sadece 5 ülkede var

Türkiye'nin ilk ve tek yangın yönetim uçağı 'Otağ' kapılarını basın mensublarına açtı

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