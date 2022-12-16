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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 13:17

'Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru' tanıtıldı! Yüzde 100 ülkemize ait

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin raylı sistemlerde ihtiyacını karşılayan ve ihraç eden konumuna geldiğini belirterek, 'Bugün tanıtımını yaptığımız Özgün Motor, ülkemizde sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da yüzde 100 ülkemize ait olan ilk ve tek lokomotif motoru özelliğini taşıyor.' dedi.

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