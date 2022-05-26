Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan-S uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk uydusu Plan-S , Uzay'a fırlatıldı. Plan-S'i Elon Musk'un şirketi SpaceX uzaya taşıdı.
Plan-S şirketinin yöneticileri daha önce 2022'de üç farklı test uydusunun fırlatılacağını açıklamıştı.
Yapılacak üç test uydusunda da Plan-S'in alt birimleri incelenecek. Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, bu uyduda bilgisayarın, batarya yönetim sisteminin IoT haberleşme birilerinin olduğunu belirtti.
Plan-S yöneticilerinden Tugay Güzel, "Karasal hizmetler için kullanılan yatırım maliyetinin yüzde 10'u gibi bir maliyete uydu takımı kurarak, küresel kapsama yaratabilirsiniz. Elbette bunun için takım uydu üretebilme yetkinliğine sahip olmanız gerekiyor" dedi.
Güzel, "Takım uydularımızda ise yaklaşık 200 uyduyla iki nokta arasında haberleşmeyi sağlayabileceğiz. Takım uydu konsepti Türkiye için de ilk olacak. Dünyada bunu yapanlar var ancak bu sektör yatırım maliyeti çok yüksek olan bir sektör. Bizler ise gelişmiş elektronik sistemlerle bunu çok daha maliyet etkin yapıyoruz" şeklinde konuştu.