Türkiye'nin ilk milli silahlı dron sistemi SONGAR! Yeni araçlarla ürün ailesine dönüşecek

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Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır güvenilir bir alt yüklenici olarak HAVELSAN'la çalışmalar yaptıklarını, KAPGAN, BARKAN ve BAHA'ya donanım ve kamera çözümleri sağladıklarını söyledi.

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Bu çalışmaların HAVELSAN ile birleşmeye giden yolu oluşturduğunu ifade eden Düzgün, HAVELSAN'ın şirkete ortak olmasının sağlayacağı katkıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilirlik, devamlılık ve devlet tarafından desteklenen bir firmanın olması yurt dışı pazarında Asisguard'ın oluşturduğu imajı daha yukarı çekecek. HAVELSAN'dan önce de yurt dışı pazarında rollerimiz ve satışlarımız vardı. 2022'de yüzde 60 ciromuz yurt dışından geliyordu. HAVELSAN karşı taraftaki güvenirlik, devamlılık sorgusunda bizi bir adım daha öne geçirecek. Afrika'da, Pasifik Asya'da etkin olduğumuz ülkeler var. HAVELSAN'ın geçmiş yıllardan ve büyüklüğünden kaynaklanan etkin olduğu pazarlar var. Hem onların ürünlerine farklı pazar alanları açılacak, hem de bizim ürünlerimiz onlarla beraber farklı pazarlara gelecek diye düşünüyoruz."

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Nijerya'ya yeni ihracat

İhracat faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Düzgün, son olarak, 2 yıllık bir çabanın sonunda, daha önce silahlı dron sistemi SONGAR'ı sattıkları Nijerya ile bir sınır güvenlik çözümü ihracatı için sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

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Bu ihracat için Türk savunma sanayisindeki 3 büyük firma ile işbirliği yaptıklarına dikkati çeken Düzgün, şöyle devam etti:

"Bir dron değil, sistemlerin sistemi önerisi yaptık. Çünkü sınır güvenliği veya yol güvenliği içinde sadece dronla, kameralarla önlem alamıyorsunuz. Görmeniz, komuta kontrol merkezinde karar vermeniz ve sonunda da tedbir almanız lazım. Tüm ürün yelpazemiz aslında bu ihtiyacı karşılamıyordu. Bunun üzerine Nurol Makina, STM, HAVELSAN'la hareket ettik. HAVELSAN'ın BAHA'sı, STM'nin gözetleme dronu, Nurol'un zırhlı araçlarıyla bir kombinasyon ve sistem çözümünü Nijerya'da anlattık. Ülke içinde bu büyük firmalar bize izin vermeselerdi anlatamayacaktık. Bunun sonunda kısa süre önce Nijerya Savunma Bakanlığıyla sözleşmeyi imzaladık. Bizim gibi 100 kişilik bir şirket için kişi başı ihracat rekoru taşıyan bir rakam 36,5 milyon dolar. Şirketten devlete yapılmış bir anlaşma. Şirketin Afrika'da kalıcılığına ve bunlara benzer ürünlerin talebine yol açacak. Bunun etkilerini 2-3 hafta içinde gördük. Farklı Afrika ülkelerine yönelik örnek projeler hazırlıyoruz. Bu şirketin, bana sorarsanız, en azından 10 yıl Afrika'da bu ivmeyle gitmesini sağlayacağını düşünüyorum."

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SONGAR ürün ailesi geliyor

İhracat yapmanın saha deneyimi ve farklı coğrafyalarda ürünleri geliştirme şansı anlamına geldiğini vurgulayan Düzgün, "Ankara'da yaptığınız bir ürünün Nijerya'da, Pasifik Asya'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da uçması aynı değil. Çok tecrübeli bir ekip oluşturduk bu konuda. Belki 3 ay orada kaldık, belki 1,5 ay eve dönmedi arkadaşlarım. Bu sayede SONGAR'ın gelişim evresini tamamlamaya ve müşteriden gelen isterleri eklemeye başladık." dedi.

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Otomatik tüfeğin ardından SONGAR'a farklı faydalı yükler eklediklerini, gece görüş ve elektronik harbe karşı tedbir kabiliyeti kazandırdıklarını anlatan Düzgün, batarya konusundaki gelişmelerle uçuş süresini 2 katına çıkardıklarını ifade etti.

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Daha önce tek bir dron ile çözümler geliştirme üzerinde durduklarını, ancak güncel gelişmeler doğrultusunda bir SONGAR ailesini gündemlerine aldıklarını dile getiren Düzgün, "Artık daha farklı amaçlar için birkaç aile dronuna doğru ilerliyoruz. Tek amacımız da sınıfında Türkiye'de üretilmemesi. Türkiye'de tekrar üretmek istemiyoruz bazı şeyleri. Üretilmemiş, pazarda boşluk olan alanlarda devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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"Her yer bir daha bu ürünü alıyor"

Kullanıcıların ürünlerle ilgili tekrar sipariş vermesinin çok önemli olduğunu belirten Düzgün, "İlk satış, bağlantılarınızla oluyor, ikinci satış ise ürünün satışı. Satış yaptığımız her yere ikinci satışı yaptık. Bunun etkisiyle de 3-4 ülkeyle de çok ciddi görüşmelerimiz var. Ülkeler oldukça bazen söylüyoruz, bazen söylemiyoruz ama şunu söylemekle gurur duyuyorum, sattığım her yer bir daha bu ürünü alıyor." ifadelerini kullandı.

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SONGAR'ın bundan sonraki yol haritası ve kazanacağı yeteneklere ilişkin soru üzerine Barış Düzgün, şunları kaydetti:

"Taşıyabileceği her mühimmatı entegre etme derdimiz var. Bu konularda da büyük şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. SONGAR'a entegre edelim, yurt dışına satalım. Yol haritamızda 3 büyük şirketle eklemek istediğimiz ürünlerimiz var. Birisiyle yakın zamanda işbirliği anlaşması yapacağız. Diğeriyle saha çalışmalarına gidiyoruz. Amacımız farklı faydalı yükler eklemek. Bunun yanında SONGAR'la beraber girdiğimiz her ülkede diğer ürünlerimizle de ihracat hedefliyoruz. Çünkü bir ürünle ihracat başarısı bence yeterli değil. Kameralarımızla, araç modernizasyonlarımızla, sınır güvenlik çözümlerimizle, yol güvenlik çözümlerimizle sistem çözümleri sunmak ve bunu paydaşlarla yapmak istiyoruz."

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