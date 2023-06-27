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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 09:12

Türkiye'nin ilk milli silahlı dron sistemi SONGAR! Yeni araçlarla ürün ailesine dönüşecek

Türkiye'nin ilk milli silahlı dron sistemi SONGAR, geliştirilecek yeni araçlarla ürün ailesine dönüşecek.

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