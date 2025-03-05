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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Mart 2025 Çarşamba 09:08 |

Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Hatay Kumlu'da vatandaşımızın da istediği gibi 16 mahalleyi birleştirdik, kırsal uydu kentimizi kurduk. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle doğal dokuyla uyumlu, yöresel mimariyle 692 köy evi inşa ettik.' ifadelerini kullandı.

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