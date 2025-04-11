Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $38,0646
  • 43,2038
  • 3930.63

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 12:44 |

Türkiye'nin 'Fedaileri' göreve başladı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen iki farklı insansız kara aracı güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.