Türkiye'nin 'Fedaileri' göreve başladı

İnsansız hava araçlarının muharebe sahasındaki başarısı, deniz ve kara platformlarında da benzer çözümlerin ortaya çıkmasını ve yaygınlaşmasını sağladı.
Bu üreticilerden biri olan Best Grup Savunma Sanayii, yürüttüğü çalışmalar sonunda paletli insansız kara aracı FEDAİ-1 ve tekerlekli insansız kara aracı FEDAİ-2 iki farklı kullanıcının hizmetine sunuldu.
Uzaktan kumanda ile 300-1000 metre mesafeden kullanılabilen FEDAİ-1, 7,62 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi, yük sepeti, kısa menzilli gözetleme sistemi gibi faydalı yüklerle görev yapabiliyor.
FEDAİ-2 ise 900 kilogram ağırlığıyla 1000 kilogram yük çekme kapasitesine sahip ve 600 milimetre hendek geçebiliyor.
Saatte 17 kilometre hızla görev yapan FEDAİ-2, yüzde 30 yan, yüzde 60 dik eğim çıkabiliyor.
Uzaktan kumanda ile 700-1200 metre mesafeden kullanılabilen FEDAİ-2, 7,62 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi, yük sepeti, kısa menzilli gözetleme sistemi, uzun menzilli gözetleme sistemi ve sedye gibi faydalı yüklerle görev yapabiliyor.
Modern, özgün, bağımsız
Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan kumandalı araçlar konusunda elde ettikleri tecrübeler ve ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarını dikkate alarak insansız kara araçlarını gündeme aldıklarını söyledi.
Uzaktan kumandalı araçlara özellikle 2015'te "Sur-Hendek güvenlik operasyonları" sırasında çalışmaya başladıklarını ve 2020'de insansız kara araçları faaliyetlerini hayata geçirdiklerini anlatan Buğday, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Orta Sınıf İnsansız Kara Aracı Projesi ile çalışmalarının hız kazandığını bildirdi.
Geliştirme süreçlerinde son kullanıcılar ile uzun ve verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Buğday, şunları kaydetti:
"Tüm ürünlerimizde olduğu gibi platformdan faydalı yüklere kadar kendi bünyemizde AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri yürüttük. Bu çabalar sonunda araçlarımızı kuvvetlerimizin hizmetine sunduk.
Son gelişmelerle birlikte dünyada insansız platformların hızla çoğaldığını ve aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu kapsamda güvenlik güçlerimizin envanterinde en modern, özgün ve bağımsız sistemlerin bulunması ana hedefimiz.
İnsansız kara araçlarının asimetrik muharebe koşullarında farklı görevleri ifa edebilecek, personel kaybının önüne geçebilecek, maliyet etkin sistemler olabileceğini düşünüyoruz. Bu tabii ki son kullanıcının hareket planı çalışmalarından sistem üreticilerinin kabiliyetlerine kadar bütünsel ele alınması gereken bir süreç.
SSB'nin de bu istikamette projelere liderlik ederek güncel teknolojilerin geliştirilmesine uygun ortamı sağlamasından çok memnunuz. Biz var olan kabiliyetlerimizle, bunları daha da geliştirerek bu süreçte yer almaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz."