Türkiye'nin 'Fedaileri' göreve başladı

Geliştirme süreçlerinde son kullanıcılar ile uzun ve verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Buğday, şunları kaydetti:





"Tüm ürünlerimizde olduğu gibi platformdan faydalı yüklere kadar kendi bünyemizde AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri yürüttük. Bu çabalar sonunda araçlarımızı kuvvetlerimizin hizmetine sunduk.

Son gelişmelerle birlikte dünyada insansız platformların hızla çoğaldığını ve aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu kapsamda güvenlik güçlerimizin envanterinde en modern, özgün ve bağımsız sistemlerin bulunması ana hedefimiz.