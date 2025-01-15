Haberler
  • $35,4862
  • 36,615
  • 3064.41

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 10:14 |

Türkiye'nin en büyük uydusu! Yörüngesine başarıyla yerleşti

Fergani Uzay tarafından milli olarak geliştirilen ve özel bir firma tarafından üretilen Türkiye'nin en büyük uydusu FGN-100-d1, uzaya fırlatılmasının ardından yörüngesine başarıyla yerleşti.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.