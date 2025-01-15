Türkiye'nin en büyük uydusu! Yörüngesine başarıyla yerleşti

"Uluğ Bey küresel konumlama sistemimizi öz kaynaklarımızla geliştirmiş olacağız"





Uydularının şu an 500 kilometredeki yörüngesine vardığını ve ilk manevralarını gerçekleştirdiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:





"İnşallah 5 yıl içinde 100 uyduya vararak Uluğ Bey adını verdiğimiz küresel konumlama sistemimizi tüm dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşmak üzere öz kaynaklarımızla geliştirmiş olacağız. Takım uydularımızın konstelasyonunu tamamlarken, diğer yandan 50 tonluk ağırlığa sahip ve 1,5 tonu yörüngeye çıkartabilecek fırlatma aracımızın geliştirme çalışmalarına da devam edeceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Gecesini gündüzüne katarak ülkemizin uzay serüvenine katkıda bulunan tüm yol arkadaşlarıma tebriklerimi ve şükranlarımı iletiyorum."