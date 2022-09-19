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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 17:01

Türkiye'nin 70 yıllık hayal gerçek oluyor! Çalışmalar hızla sürüyor

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanıyor. Yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak proje, dünyanın küresel bir enerji kriziyle mücadele ettiği bir dönemde Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

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