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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 12:10

Türkiye'den 90 ülkeye sitrik asit ihracatı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mısır nişastasından sitrik asit üretimi yaparak, 90 ülkeye ihracat yapan Adana'daki Tezkim Tarımsal Kimya AŞ'nin üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

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