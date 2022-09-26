Türkiye'de satışta olan elektrikli otomobiller hangileri? İşte güncel fiyatları

1 / 40



NTV'nin haberine göre, Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 3 bin 283'e yükseldi.





Benzinli otomobil satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,5, dizel otomobil satışları yüzde 25,2 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 67,7 geriledi.





Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti.





İşte Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...