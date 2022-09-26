Türkiye'de satışta olan elektrikli otomobiller hangileri? İşte güncel fiyatları

NTV'nin haberine göre, Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 3 bin 283'e yükseldi.
Benzinli otomobil satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,5, dizel otomobil satışları yüzde 25,2 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 67,7 geriledi.
Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti.
İşte Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...
AUDİ
Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.802.249 TL
Audi e-tron S line 55 quattro - 2.847.750 TL
Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.875.126 TL
Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 2.920.627 TL
Audi e-Tron GT quattro - 3.862.361 TL
Audi RS e-Tron GT quattro - 5.486.985 TL
PORSCHE
Taycan - 3.649.319 TL
Taycan 4S - 4.442.010 TL
Taycan GTS - 5.420.998 TL
Taycan Turbo - 6.317.506 TL
Taycan Turbo S - 7.681.419 TL
Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL
Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL
Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL
Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL
Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL
BMW
BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.355.000 TL
BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.113.600 TL
BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.113.600 TL
BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.256.800 TL
BMW iX3 Impressive - Otomatik - 286 bg-2.678.500 TL
CİTROEN AMİ
6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL
DFSK
Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL
HYUNDAİ KONA
100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 836.000 TL
HYUNDAİ IONIQ 5
Hyundai Ioniq 5 - 225 kW 4x4 Progressive Otomatik 1.970.000 TL
JAGUAR
Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.536.950 TL
Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.773.799 TL
KIA EV6
Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.072.000 TL
Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.220.000 TL
KIA NIRO EV
Yeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 1.415.000 TL
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz EQE 300 AMG - 2.721.500 TL
Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.831.500 TL
Yeni Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+Performance - 4.286.500 TL
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC - 1.841.500 TL
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 2.504.500 TL
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC - 1.875.000 TL
Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.907.000 TL
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.414.000 TL
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 5.865.500 TL
MINI COOPER SE
MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 915.836 TL
RENAULT ZOE
Zen 80 kW Z.E. 50 - 760.900 TL
SKYWELL
Skywell ET5 Premium Line - 1.299.000 TL
Skywell ET5 Premium Plus - 1.599.000 TL
SUBARI SOLTERA
Subaru Solterra e-Xtreme - 1.652.583 TL
Subaru Solterra e-Xclusive - 1.738.487 TL
Subaru Solterra e-Xcellent - 1.824.391 TL
VOLVO
XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate - 1.636.639 TL