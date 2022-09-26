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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 16:41

Türkiye'de satışta olan elektrikli otomobiller hangileri? İşte güncel fiyatları

Tüm dünyada olduğu gibi elektrikli araçların kullanımı Türkiye'de de her geçen gün artmaya devam ediyor. ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerine göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı. 8 aylık rapora göre, 34 bin 265 adet hibrit ve 3 bin 283 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları şu şekilde...

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