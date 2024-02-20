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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 17:36

Türkiye'de ilk! Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde hizmete girdi

Türkiye'nin ilk robotik jiroskopik radyocerrahi cihazı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde hizmete girdi.

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