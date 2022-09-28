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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 17:11

Türkiye yerli ve milli 'Marlin'i dünyayı şaşkına çevirdi! Türkiye tarih yazdı

Deniz harbinde yeni bir dönem… ASELSAN, tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en gelişmiş insansız deniz aracı Marlin'in dünyada benzeri yok. Marlin'in elektronik harp başta olmak üzere sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin arkasında Aselsan var. Projede görev alan Türk mühendis, '“ASELSAN dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Elektronik harp yeteneği ile NATO tatbikatında boy göstermemiz herkesi şaşırttı. Planlı olarak şaşırtmaya devam etmek istiyoruz.' dedi.

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