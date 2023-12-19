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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 11:21

Türk zırhlısı Türk-Macar dostluğunu pekiştirecek! Yurt dışındaki ortak girişimlerine bir yenisi eklendi

Türkiye ile Macaristan arasında var olan iyi ilişkiler savunma sanayisi alanında iki ülke şirketleri tarafından kurulacak ortaklıkla güçlendirilecek.

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