Türk zırhlısı Türk-Macar dostluğunu pekiştirecek! Yurt dışındaki ortak girişimlerine bir yenisi eklendi

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Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ziyarette farklı alanlara yönelik bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

Bu kapsamda, bir süredir Macaristan ordusunun ihtiyaçları için zırhlı muharebe araçları üreten Nurol Makina, 2019'dan bugüne yürüttüğü faaliyetleri güçlendirdi.

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Türkiye'de Ejder Yalçın 4X4 olarak bilinen taktik tekerlekli zırhlı aracın Gidran ismiyle Macaristan'da üretmek için ekim ayında Raba Otomotiv firması ile işbirliği anlaşması imzalayan Nurol Makina, bu anlaşmanın detaylarında sağlanan mutabakatın ardından "ortak girişim şirketinin kuruluşuna" ilişkin sözleşmeye imza attı.

Ortak girişim sözleşmesi Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Çarmıklı arasında Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün hazır bulunduğu toplantıda imzalandı.

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Ortak girişim Raba, Nurol Makina, N7 Holding ve Macaristan Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilecek.

Sözleşmeye göre, taraflar Gidran isimli bir ortak girişim kuracak. Üretim tesisleri ise Raba'nın Györ'de bulunan tesisi içinde yer alacak.