  • $18,5672
  • 18,522
  • 1004
  • 4216.98

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2022 Cumartesi 12:54

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni aracı ilk kez yurt dışına çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ihracata hazırlanıyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.