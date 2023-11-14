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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 14:00

Türk savunma sanayisinde yerli ve milli fiber optik dönemi! Kritik testlerden başarıyla geçti

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) üretilen, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu ve pek çok sektör için büyük öneme sahip fiber optik kablolar, kritik test ve kabullerden başarıyla geçerek yerli ve milli savunma sanayisinde kullanılmaya başlandı.

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