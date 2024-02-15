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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 00:13

Türk Savunma Sanayisinde kritik eşik 2024 yılı! Kaan... Milli denizaltı projesi...

Türk savunma sanayisinde 2023 yılı kritik silah sistemleri testlerinin ön plana çıktığı bir yıl oldu. 2024 de ise kuşkusuz Türk hava gücü modernizasyonunun en çok dikkat çekecek ajandası, KAAN'ın ilk uçuşu olacaktır. Öte yandan 2024 sonrasında bir diğer önemli konu, milli denizaltı projesi olacak. Tüm detaylar haberimizde

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