Türk Ordusunun 'semadaki gözleri' Bakım ve kontrolleri titizlikle yapılıyor

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Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü seviyesinde icra edilenler haricindeki tüm bakımlar, Birlik Uçak Sistemleri Komutanlığınca Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki ana jet üslerinde yapılıyor.

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Bakımlar kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan çeşitli tipteki helikopter ile CN-295 kargo tipi uçak, F16, F4 ve F5 muharip tipi savaş uçakları uçuş öncesi, uçuş sonrası, uçuş arası ile periyodik bakımları özenle gerçekleştiriliyor.

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Alanında uzman uçak bakım personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki vurucu gücü olan hava araçlarını en ince detayına kadar inceliyor.

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Uçakların faaliyetini her an sağlayan personel, "Uçar dediğimiz uçak, o andan itibaren uçar." sloganıyla görevini yerine getiriyor.

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