  • $32,0201
  • 34,8521
  • 2398.41
  • 9618.83

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2024 Cumartesi 10:17

Türk Ordusunun 'semadaki gözleri' Bakım ve kontrolleri titizlikle yapılıyor

Türk Ordusunun havadaki gözleri olarak nitelenen Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki tüm hava araçları, uçuş öncesi ve sonrasında alanında uzman personel tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.