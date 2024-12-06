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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2024 Cuma 12:37

Türk öğrenciler geliştirdi! Yapay zekalı su altı aracı Norveç yolcusu

Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) aldıkları derecelerle dikkati çeken Kocaeli Üniversitesi Kılavuz Aura Auv Takımı, bu kez yapay zekalı insansız su altı aracıyla Norveç'te vitrine çıkma hazırlığı yapıyor.

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