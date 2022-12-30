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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 14:23

Türk mühendisler tarafından geliştirildi! ÇARE Azerbaycan'da kullanılmaya başlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli çok amaçlı radar sistemi ÇARE'nin kardeş ülke Azerbaycan'da kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

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