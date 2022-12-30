Türk mühendisler tarafından geliştirildi! ÇARE Azerbaycan'da kullanılmaya başlanacak

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Azerbaycan Hava Yolları Hava Seyrüsefer İştiraki (AZANS-Azeraeronavigation) arasında imzalanan protokole dikkati çekildi.

Protokol kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları DHMİ'ye ait olan ve tamamen Türk mühendislerce geliştirilen yerli ve milli AR-GE projelerinden ÇARE sisteminin satış sözleşmesinin Azerbaycan ile imzalandığı ve ilk ürün satışının gerçekleştirildiği bilgisi verilen açıklamada, sistemin devreye alınacağı meydanlarda öncelikli olarak mevcut sistemlere yazılım entegrasyonu çalışmalarının gerçekleştirileceği ifade edildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Entegrasyon faaliyetlerinin ardından donanımların kurulumları Bakü Haydar Aliyev Havalimanı başta olmak üzere üç ayrı hava trafik kontrol ünitesinde tamamlanacak. Kabul testlerinin gerçekleştirilmesinden sonra kullanıcılara 'Kullanıcı Eğitimleri', 'Hava Sahası Tanımlama Eğitimi' ve 'Bakım Tutum Eğitimi' verilecek. ÇARE sistemlerinin kurulum süreci yaklaşık 7 ay içinde bitmiş olacak. Ülkemiz, teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke olma vizyonuna uygun olarak çalışmalarını yürütmeyi sürdürecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz her proje, havacılığımız ve ülkemize milli ekonomiye önemli katkılar sağlamaya devam edecek."