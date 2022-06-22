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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 11:24

Türk mühendisler geliştirdi! Üretim için sırada bekliyorlar

Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 3 yıldır AR-GE çalışmaları devam eden Spil Karası erkenci tür üzüm çeşidinde seradaki sezonun ilk hasadı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirildi. Yıl sonunda üreticilere sunulması beklenen yeni çeşit, erkenci ve yılda iki kez hasat alma özelliğinin yanında su ve gübre tasarrufuyla da dikkat çekiyor.

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