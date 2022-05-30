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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:13

Türk mühendisler geliştirdi! Hayalet kargo uçağı 'Yarasa' için tarih verildi

Çalışmalarını Almanya'da sürdüren Türk mühendislerinden oluşan bir ekip, 'hayalet kargo uçağı' tasarladı. Önce mini İHA olarak pazara sunulması beklenen 'Yarasa' ismini taşıyan yapay zeka destekli hayalet kargo uçağının ilk uçuşunu 2025 yılında yapması bekleniyor.

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