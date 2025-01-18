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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 11:39 |

Türk Kızılay dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak! Çalışmalar başladı

Türk Kızılay, yıllık 3 milyon kan torbası üretim kapasitesiyle Türkiye'yi yaklaşık 800 milyon liralık kan torbası ithalatından kurtaracak tesisin yıl sonunda faaliyete girmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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