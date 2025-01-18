Türk Kızılay dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak! Çalışmalar başladı

Kan torbası tedarikinde dışa bağımlılığın önüne geçilecek





Yılmaz, yurt dışına kan torbası gibi kritik bir alanda bağımlı olmanın sıkıntılı bir durum olduğunu kaydetti.

Yerel üretimlerin olduğunu ancak kapasite olarak ihtiyacı karşılayamadığına işaret eden Yılmaz, "Yerel üretim vardı ama kapasite olarak Türk Kızılayın 3 milyon dediğimiz operasyonunu karşılamaya yetecek bir miktar değildi. Dolayısıyla biz aslında yurt dışından kan torbası getirdiğimiz bir bağımlılığa sahiptik. 2026'nın başında bunu sonlandıracak şekilde tesisimizi yapmaya başladık. Çok hızlı bir şekilde ilerleyecek ve inşallah beraber açılışını yapmak da nasip olur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kan konusunda milli güvenlik, daha iyi hizmet ve sürdürülebilirlik anlamına gelecek çok kritik projelerin de planlamasını yaptıklarını sözlerine ekledi.