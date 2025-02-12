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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 14:55 |

Türk kıyılarının 'yerli muhafızları' görev başında

Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Antalya'da üretilen özgün ve yerli tasarım kontrol botları görev yapmaya başladı.

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