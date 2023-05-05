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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 12:42

Türk havacılığının yeni uçağı Troy T200 ilk kez piste çıktı! Birçok görevi yerine getirebilecek

Türk havacılık sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen hava araçlarından eğitim ve genel maksat uçağı Troy T200, ilk kez taksi testini başarıyla gerçekleştirdi.

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