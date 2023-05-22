Türk hava sahası Siper Blok 1 Füze Sistemi'yle korunacak! Son testleri tamamlandı

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Türkiye, uzun menzilli hava savunma sistemine sahip olmamasının sıkıntılarını, 1991 ve 2003 yılında ABD'nin Irak'a yönelik askeri harekatı sırasında yaşadı. Körfez krizi sürecinde, Türkiye'nin Saddam yönetimindeki Irak'ın Scud füzelerine karşı güvenliği Patriot füzeleri ile sağlanmaya çalışıldı. Türkiye, aynı sıkıntıyı 2011'den itibaren Suriye'deki rejimin neden olduğu balistik füze tehditi üzerine de yaşadı.

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Bu nedenle NATO çerçevesinde yabancı savunma bataryaları yabancı askerlerle birlikte Türkiye'ye konuşlandırıldı. Ancak 2015 yılında ABD Gaziantep, Almanya da Kahramanmaraş'tan Patriot bataryalarını geri çekti. Türkiye; füze savunma sistemi konusunda ABD, Çin ve İsrail ile anlaşmaya varamayınca Rusya ile 2017 yılında S-400 füze savunma sistemi konusunda anlaştı. Dört bataryadan (iki filo) oluşan S-400 sisteminin, 2020 yılında Sinop'ta testleri yapıldı. Türkiye, S-400 sisteminin yanı sıra hava sahasını milli projelerle koruma yönündeki çabalarını da sürdürdü.

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Savunma Sanayii Başkanlığı ile 15 Ocak 2018 tarihinde Siper projesinin geliştirilmesine yönelik ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE ile sözleşme imzalandı.

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Siper Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde hava savunmasını sağlama, dağıtık mimariye, yakın ve uzak konuşlanma yeteneklerine, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, zorlu hava koşullarında görev yapabilme, kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşınma, çoklu taktik veri link ile üst komuta kontrol entegrasyonu, Radar Ağı Yönetim Sistemi (RADNET) ve Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile bağlantı yeteneğine sahip. Sistem, her biri altı adet füze atabilen sekiz füze fırlatma sistemi (FFS) ile görev yapacak şekilde planlandı.

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SON TESTİ YAPILDI Gazetvatan'da yer alan habere göre; Siper Blok 1'in menzili 110+ kilometre olarak belirlendi. Siper'in teslimattan önceki son testleri, 11 Mayıs'ta Sinop'ta yapıldı. Siper Blok 1'in önümüzdeki günlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi bekleniyor.

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130+ kilometre üzerinde menzile sahip olması beklenen Siper Blok 2'nin ise önümüzdeki yıl envantere alması planlanıyor. Siper yüksek irtifada koruma sağlayacak. Hava sahasının alçak ve orta irtifada korunmasında ise Hisar ailesi füzeleri görev yapacak.

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ASELSAN KURDU Aselsan, projede Siper Sistemi için Filo Kontrol Merkezi, Arama Radarı, Atış Kontrol Merkezi, Atış Kontrol Radarı, Haberleşme İstasyonu Aracı, Haberleşme Röle Aracı vb. bileşenlerin geliştirilmesinden sorumlu tutuldu.

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TÜBİTAK-SAGE, Siper Blok 2 Füzesi'nin geliştirilmesinden sorumlu. Roketsan da Siper Blok 1 Füzesi ile Siper Blok 2 Füzesi'nin roket motorunun geliştirilmesi ve füzelerin seri üretimi ile görevlendirildi.

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HİSAR AİLESİ Siper Blok 1 füzesinin geliştirilmesinde Hisar projesinde elde edilen deneyim ve teknolojiden yararlanıldı. Hisar; askerî üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan hava savunma füze ailesi.