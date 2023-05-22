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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:35

Türk hava sahası Siper Blok 1 Füze Sistemi'yle korunacak! Son testleri tamamlandı

Türkiye, Gök Vatan olarak ifade edilen hava sahasını orta ve uzun menzilli füzeler ile havadan gelecek diğer tehditlere karşı korumak için geliştirdiği milli sistemi yaşama geçiriyor. Menzili 110+ kilometre olarak belirlenen Siper'in teslimattan önceki son testleri, 11 Mayıs'ta Sinop'ta yapıldı. Siper Blok 1'in önümüzdeki günlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi bekleniyor.

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