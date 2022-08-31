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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:02

Türk donanmasının 'vurucu gücü' yerli ve milli sistemlerle donatılacak! Modernize çakışmaları devam ediyor

Türk donanmasının 'vurucu gücü'nü oluşturan unsurlardan Barbaros sınıfı fırkateynler ve Preveze sınıfı denizaltılar, devam eden modernizasyon projeleri kapsamında yerli ve milli sistemlerle donatılacak. Türk Deniz Kuvvetlerinin önemli güç unsurlarından olan Preveze sınıfı denizaltıların 'Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi' kapsamında platform ve savaş sistemlerinin büyük oranda yerli ve milli sistemlerle değiştirilmesi çalışmaları Gölcük Tersanesi'nde devam ediyor.

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