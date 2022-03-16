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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 14:09

Türk bilim insanlarının güneydeki laboratuvarı Antarktika

Türk bilim insanları 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında canlı ve yer bilimlerine ilişkin çalışmalar yürütürken deniz seviyesi, buzul değişimlerinin incelenmesi, zooplankton, omurgasızlar, deniz canlıları, bakteriler, biyoçeşitlilik, DNA izolasyonu üzerine yaptıkları araştırmalarını 'bilim ve barış kıtası' olarak adlandırılan Antarktika'ya taşıdılar.

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