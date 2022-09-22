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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:52

Türk bilim insanları yeni bir genetik hastalığı tanımladı! İlk kez tespit edil

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde görevli bilim insanları, 19 yıldır hastalığına teşhis konulamayan 24 yaşındaki genç kızın el ve ayaklarında yaşadığı rahatsızlığın yeni bir genetik hastalıktan kaynaklandığını belirledi.

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