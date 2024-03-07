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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe 11:26

Türk bilim insanları keşfetti! Çocuklarda böbrek yetmezliğinde kilit rol oynayan gen

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi öncülüğündeki uzmanlar, çocuklarda kronik böbrek yetmezliğine yol açan önemli faktörlerden birinin FOXD2 isimli gendeki bozukluk olduğunu saptayarak, bu sonucu ilk kez uluslararası tıp literatürüne kazandırdı.

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