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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2024 Pazartesi 15:56

Türk bilim insanları geliştirdi! Pansumanı ortadan kaldıracak buluş

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansu Ülker Turan, ameliyat sonrası pansuman değişim ihtiyacını ortadan kaldırmaya olanak sağlayan 'yara örtüsü' geliştiriyor. Proje, ameliyat sonrası yaranın iyileşme sürecinin uzaması sonucu oluşan komplikasyon ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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