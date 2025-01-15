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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 11:53 |

Türk bilim insanları geliştirdi! Atık pet şişelerinden yapay sindirim mekanizması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) akademisyenleri, küçük ve büyükbaş hayvanların besinleri ne kadar sürede sindirdiğini, midelerinde ne kadar gaz oluştuğunu ölçmek için kullanılan ve yurt dışından 3 bin 500 liraya ithal edilen tüplerin yerine atık pet şişeleriyle mekanizma geliştirdi.

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