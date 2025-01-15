Türk bilim insanları geliştirdi! Atık pet şişelerinden yapay sindirim mekanizması

Oluşturdukları sistemin ithal edilenden 35 kat daha ekonomik ve kapsamlı olduğundan bahseden Kamalak, şunları kaydetti:





"KSÜ olarak birçok deneye ve TÜBİTAK başarılarına imza atıyoruz. Bunlardan bir tanesi de atık pet şişelerinden yapay sindirim mekanizması oluşturmak oldu. Hayvancılıkta en değerli unsurlardan bir tanesi yemlerin kullanımıdır. Geviş getiren hayvanların yemleri ne kadar sürede sindirdiği ve midede oluşan gaz miktarı çok önemli. Bunun ölçümünü sağlamak için 'İn vitro' ve 'İn vivo' testlerini yapıyoruz. Ancak 'İn vivo' şartlarda yapılan testler çok pahalı ve zor olduğu için çoğunlukla 'İn vitro' şartlarda testler yapılmakta. Geviş getiren hayvan beslemede 'Menke gaz üretim tekniği', bunların en başında gelen tekniktir. Atık pet şişelerle hazırladığımız ve TÜBİTAK'a sunduğumuz yapay sindirim sistemi, Menke gaz üretim tekniğine alternatif sistem oldu."