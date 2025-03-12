Türk bilim insanları Antarktika'da! Dünyanın geleceği için çözüm aranıyor

Küresel iklim değişikliği; dünyanın geçmişi, bugünü ve yarını; uzay ve insan kaynaklı kirlilik gibi temalarda 19 projeyi gerçekleştirdikleri bu seferle, Türkiye'nin bilimsel birikimine küresel bir bakış açısıyla katkı sağladıklarını dile getiren Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Ülkemizin Antarktika Antlaşması kapsamında danışman üye ülke olma hedefine de bir adım daha yaklaşmaktayız. Milli menfaatlerimizin sadece bölgemizde değil küresel ölçekte korunmasını ön planda tutarak, Türkiye'nin Antarktika'da geleceğini güçlendirmesini amaçlamaktayız. Her yıl, ülkemizi nasıl bir adım daha öteye taşırız sorusunu sormakta ve bunu sahada uygulamaktayız."