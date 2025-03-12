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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 12:31 |

Türk bilim insanları Antarktika'da! Dünyanın geleceği için çözüm aranıyor

Türk bilim insanları dünyanın geleceği için neler yapılabileceğine dair çözümler konusunda Antarktika'da araştırmalarda bulundu.

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