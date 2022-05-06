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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Mayıs 2022 Cuma 13:39

Türk bilim insanı sinekten üretti! Adeta 'sinekten' yağ çıkardı

Prof. Dr. Çalıkoğlu, DEÜ Teknoparkı (DEPARK) bünyesinde şirket kurarak radyasyon onkoloğu eşi Dr. Tamer Çalıkoğlu ile 'siyah asker sineği' olarak Türkçeleştirilen 'BSF' üzerinde çalışmaya başladı.

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