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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2024 Perşembe 14:29

Türk bilim adamları bor ile geliştirdi! Silahların ömrünü uzatacak

Konya'da Türk bilim adamları borla geliştirdikleri kaplama teknolojisi ile silahların ömrünü uzatmayı başardı. Türk bilim adamlarının borla geliştirdiği teknoloji hakkında konuşan uzmanlar, diğer kaplamalara göre en az yüzde 20'lik bir ömür kazanımı sağlandığını söyledi.